Аналогов в России нет: в Казани открылся музейно-образовательный центр «История юстиции»

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

В Казани открылся новый филиал Национального музея РТ — музейно-образовательный центр «История юстиции». В церемонии открытия прияли участие начальник Управления Министерства юстиции России по Татарстану Максим Скирда и исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального музея РТ по развитию Анастасия Мокрополова.

«Одним из объектов, который располагается в здании комплекса юстиции Татарстана, сегодня стал музейно-образовательный центр „История юстиции“. История нашего родного края тесно пересекается с именами великих юристов, которые внесли огромную лепту в историю развития российской юстиции. В музее будет рассмотрена вся история юстиции и законности в целом, от „Домостроя“ до цифровизации, и, конечно же, история юстиции Республики Татарстан через призму [жизни] великих юристов. Я желаю огромных успехов новой экспозиции», — заявил Максим Скирда.

После открытия посетителей ждала экскурсия, в ходе которой им подробно рассказали о каждом экспонате, представленном в музейно-образовательном центре «История юстиции».

«Без стеснения скажу, что сегодня мы стали свидетелями уникального события. Открывается абсолютно уникальный музейно-образовательный комплекс, центр. Аналогов нет ни в одном уголке России. Перед нами стоит очень важная задача: простыми словами объяснить, что же такое юстиция, что такое справедливость, законность. Мы очень рады, что наша новая экспозиция вызвала такой большой интерес. Наши двери всегда открыты для вас», — заметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Анастасия Мокрополова.

Музейно-образовательный центр «История юстиции» стал 15-м филиалом Национального музея Республики Татарстан. Основу экспозиции составили более 100 предметов из собрания Национального музея.

Материал Яны Кузахметовой.