Аналог знаменитой телебашни на Шаболовке построят в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Шуховскую башню построят в Менделеевске. Аналог знаменитой телевизионной башни на Шаболовке создадут дети. Проект реализуют в рамках детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск». Один из мастер-классов фестиваля проведет Полина Шевчук — соавтор книги «Владимир Шухов. Как работает мозг изобретателя».

Владимир Шухов изобрел первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки, которые стали основной знаменитой башни. На мастер-классе в Менделеевске Полина Шевчук расскажет об истории появления башни, а архитектор Маргарита Зверко вместе с детьми создаст свой аналог башни для Менделеевска.

«Книжный фестиваль „Мы и Менделеевск“ — это, наверное, единственный именно детский краеведческий фестиваль. Поэтому программа для детей занимает большую часть. Для нас с химическим комплексом „Аммоний“ это не только проект туристического кластера, но и образовательного, чтобы у каждого юного жителя района формировалась любовь к чтению, книгам», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Кроме того, юные участники смогут представить и изобразить супергероев города, наделить их различными характеристиками и внешними качествами. Реализовать свои идеи они смогут вместе с архитектором Маргаритой Зверко и апсайкл-художницей Элиной Касимовой.

А под руководством иллюстратора Гузель Гариповой и дизайнера Юлии Дияровой составят уникальные книги-коллажи про Менделеевск. Ребята расскажут в них о необычных историях, которые происходили с ними в городе.

Книжный детский краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» пройдет 19 и 20 октября.