Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аналог знаменитой телебашни на Шаболовке построят в Менделеевске
Шуховскую башню построят в Менделеевске. Аналог знаменитой телевизионной башни на Шаболовке создадут дети. Проект реализуют в рамках детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск». Один из мастер-классов фестиваля проведет Полина Шевчук — соавтор книги «Владимир Шухов. Как работает мозг изобретателя».
Владимир Шухов изобрел первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки, которые стали основной знаменитой башни. На мастер-классе в Менделеевске Полина Шевчук расскажет об истории появления башни, а архитектор Маргарита Зверко вместе с детьми создаст свой аналог башни для Менделеевска.
«Книжный фестиваль „Мы и Менделеевск“ — это, наверное, единственный именно детский краеведческий фестиваль. Поэтому программа для детей занимает большую часть. Для нас с химическим комплексом „Аммоний“ это не только проект туристического кластера, но и образовательного, чтобы у каждого юного жителя района формировалась любовь к чтению, книгам», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Кроме того, юные участники смогут представить и изобразить супергероев города, наделить их различными характеристиками и внешними качествами. Реализовать свои идеи они смогут вместе с архитектором Маргаритой Зверко и апсайкл-художницей Элиной Касимовой.
А под руководством иллюстратора Гузель Гариповой и дизайнера Юлии Дияровой составят уникальные книги-коллажи про Менделеевск. Ребята расскажут в них о необычных историях, которые происходили с ними в городе.
Книжный детский краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» пройдет 19 и 20 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»