Анализу данных в бизнесе и разработке программ обучат школьников на «Уроке цифры»

«Урок цифры» по анализу данных в бизнесе и программной разработке пройдет во всех школах России 13 февраля по 12 марта 2023 года. Мероприятие проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

«В рамках общего образования важно сформировать у школьников знания и навыки в области фундаментальных наук, при этом особенно ценно погружение в образовательный процесс заданий, подготовленных практикующими специалистами. Текущий “Урок цифры” по теме анализа данных составлен таким образом, чтобы ребята могли погрузиться в мир реальных бизнес-задач и протестировать профессию аналитика. При этом школьникам достаточно иметь базовые знания по математике и логике. Мы считаем поддержку интереса и мотивации школьников к информационным технологиям, а также раннюю профориентацию школьников в ИТ важной частью на пути в цифровой 2 трансформации», – прокомментировал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Для удобства проведения занятий материалы Урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учётом разной технической оснащенности классов.

«Новый «Урок цифры» позволяет детям погрузиться в по-настоящему увлекательную и перспективную сферу ИТ уже с первых классов. Школьники смогут узнать, как разрабатываются компьютерные программы, которыми мы пользуемся ежедневно, что такое анализ данных и как работают информационные технологии в целом. Вполне возможно, что в будущем ребята станут крутыми ИТ-специалистами благодаря нашему совместному с Минпросвещения, и АНО “Цифровая экономика” проекту», – сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 7 февраля на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Они помогут педагогам разобраться в методических материалах, больше узнать об анализе данных в бизнесе и программной разработке, а также передать школьникам знания о работе с инструментами аналитика.

«Многие HR-специалисты отмечают, что айтишник — это человек, который должен обладать не только высоким уровнем цифровых компетенций, но и техническим мышлением. И если, например, научиться программировать можно фактически в любом возрасте, то поменять склад ума — задача в разы тяжелее. Новый “Урок Цифры” задает высокую планку по подготовке начинающих специалистов. В игровой форме школьники смогут получить практические навыки анализа и построения гипотез, являющиеся хорошей базой для дальнейшего развития. Благодаря этому уроку мы сможем 3 заложить аналитические способности и интерес к программной разработке у целого поколения», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.