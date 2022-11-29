Аналитики выяснили, в каких районах Казани говорят, а в каких «качают»

Жители Квартала чаще общаются по телефону, а в Нагорном больше пользуются мобильным интернетом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций в Казани.

Ежедневно казанцы совершают 9 млн звонков. Максимальная голосовая нагрузка зафиксирована в компактном Ново-Савиновском районе. На втором месте по среднему количеству звонков на один телеком-объект расположился Авиастроительный район. Высокие результаты здесь связаны с деловой активностью: в будние дни количество минут, проговариваемых абонентами компании, на 38% выше в сравнении с выходными. Третью строчку по голосовой активности уверенно занимает Советский район.

Совокупный суточный интернет-трафик абонентов в Казани превышает 180 Тб. Этого хватит на 3 220 лет непрерывного просмотра видеороликов. По объемам онлайн-данных на одну базовую станцию лидирует Авиастрой. Затем следует Кировский район, а замыкает тройку Советский район.

Что касается микрорайонов, то чаще всего звонят в 26-м квартале и в Соцгороде, наименее общительны жители поселка Сухая Река. При этом средняя продолжительность звонка примерно одинакова по всему городу и составляет 35 секунд. Наибольшие объемы передачи данных приходятся на поселок Нагорный, 26-й квартал и Юдино.

«Численность населения Казани увеличивается с каждым годом. Параллельно растет нагрузка на сеть. Чтобы качество сигнала и скорость передачи данных оставались на должном уровне, в действующем оборудовании совершенствуем технические характеристики и возводим​ новые объекты. В этом году охватили строительством Московский, Вахитовский, Советский и Кировский районы города. В зоне особого внимания — жилые комплексы, социально-важные объекты, ​ производственные предприятия», — говорит директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.