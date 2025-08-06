Аналитики выяснили, сколько времени тратят казанцы на утренние сборы перед работой

Жители Казани в среднем тратят 1 час 4 минуты на утренние сборы перед выходом на работу. Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.

Согласно опросу, 12% респондентов укладываются в 10–30 минут, 36% – тратят от получаса до часа. Еще 39% собираются за 1–1,5 часа, а 13% – более полутора часов.

Среднее время сборов у мужчин составляет 59 минут, у женщин – 1 час 12 минут. Среди представителей сильного пола больше тех, у кого время от момента пробуждения до выхода из дома занимает менее получаса. Быстрее всех собираются мужчины в возрасте до 35 лет – в среднем за 50 минут. Дольше всех – женщины старше 45 лет, которым требуется около 1 часа 16 минут.

Также отмечается, что мужчины с детьми тратят на сборы на 5 минут меньше, чем бездетные. У женщин разницы во времени в зависимости от наличия детей не выявили: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем собираются за 1 час 12 минут.