Аналитики выяснили, сколько наличных россияне носят в кошельке

Россияне обычно носят с собой в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

В исследовании, проведенном с 4 по 7 мая среди экономически активных россиян старше 18 лет (11 600 граждан из всех округов страны), говорится, что мужчины носят в среднем 5100 рублей, женщины – 3100 рублей. Средняя сумма наличных составила 4300 рублей – на 23% больше, чем в октябре 2025 года. Доля тех, кто пользуется только безналичными средствами, составила 27%.

Одинаковую сумму в 4500 рублей носят жители шести городов-миллионников: Москвы (29% москвичей и 26% петербуржцев пользуются исключительно безналичными), Воронежа, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара. Меньше всего респондентов, пользующихся только безналичными, оказалось среди жителей Нижнего Новгорода, которые носят самую маленькую сумму – 3500 рублей.

Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц носят больше наличных и пользуются ими чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а респонденты старше 45 лет берут 4800 рублей. Россияне со средним профессиональным образованием обходятся 1900 рублями, а обладатели высшего образования держат при себе 4700 рублей наличными.