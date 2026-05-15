Аналитики узнали, как жители Казани видят свадьбу своей мечты

Ко Дню семьи, 15 мая, аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV опросили жителей Казани об их отношении к браку и предпочтениях в организации свадебного торжества.

Согласно исследованию, почти половина женщин (51%) и треть мужчин (40%) хотели бы официально закрепить союз. При этом 9% мужчин и 7% женщин готовы жениться ради спокойствия родителей. Около половины опрошенных (52% мужчин и 44% женщин) считают свадьбу переоцененной.

Для большинства женщин (54%) возраст вступления в брак не играет большой роли, среди мужчин так считают 41%. Мужчины чаще хотели бы жениться в 25–30 лет (28%) или 30–35 лет (14%), женщины – в 25–30 лет (24%) или до 25 лет (13%).

Большинство склоняются к скромным вариантам. Большое торжество хотят 11% мужчин и 5% женщин. Женщины чаще выбирают роспись с последующим путешествием (47%) или камерное мероприятие для близких (31%). Мужчины предпочитают только роспись (24%) или камерный праздник (25%).

Среди желающих устроить торжество большинство не стали бы приглашать много гостей (74% женщин и 62% мужчин). Половина не хотели бы тратиться на дорогой банкет. Каждому третьему не нужен сценарий по минутам, каждому пятому – ведущий и конкурсы. 20% мужчин и 16% женщин готовы отказаться от свадебных традиций. Большинство не хотели бы выкупа или похищения невесты. Треть смутили бы крики «Горько!», каждого четвертого — традиционные конкурсы. При этом 9 из 10 невест хотят первый танец и бросить букет.

По мнению мужчин, на свадьбе нельзя экономить на атмосфере (44%) и фото с видео (36%). Для женщин на первом месте атмосфера (49%) и кольца (47%). Большинство же опрошенных готовы экономить на количестве гостей и декоре площадки.

Большинство мужчин (42%) хотят уложиться в 100 тысяч рублей, 27% – в 200–300 тысяч. Женщины чаще (34%) планируют бюджет 200–300 тысяч рублей, 30% – до 100 тысяч. 47% мужчин не важно, чтобы подарки окупили торжество. С этим согласны лишь четверть женщин, но 59% признались, что хотели бы частично компенсировать траты. На твердый расчет окупаемости рассчитывают 13% мужчин и 12% женщин.