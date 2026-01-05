Аналитики спрогнозировали умеренную динамику вторичного рынка в Казани в 2026 году

В декабре 2025 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казани составила 195 тыс. рублей, что на 2% выше ноябрьского уровня. При этом среднемесячный рост цен в течение года не превышал 1%. Это свидетельствует о стабильности рынка и умеренной покупательской активности, сообщили «Татар-информу» в «Яндекс Недвижимости»

«В 2026 году вторичный рынок, вероятнее всего, продолжит развиваться в схожей логике: спрос будет поддерживаться покупателями, ориентированными на готовое жилье, а ценовая динамика по-прежнему будет зависеть от макроэкономической ситуации и условий ипотечного кредитования. В целом 2026 год для рынка недвижимости Казани может пройти без резких изменений спроса и цен, с сохранением внимания покупателей к качеству предложения и условиям покупки», – подчеркнул коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

В то же время руководитель отдела продаж компании «Флэт» Фарсель Иматов прогнозирует, что в первом квартале 2026 года интерес покупателей будет в большей степени сосредоточен на первичном рынке. Это связано с изменениями в программе семейной ипотеки, которые вступят в силу с февраля 2026 года и сделают ее более адресной.

Однако уже со второго квартала, по оценкам экспертов, спрос на вторичное жилье может заметно вырасти. Сегодня такие объекты зачастую предлагают более привлекательные цены по сравнению с новостройками, а также возможность быстрого заселения без ожидания ввода дома в эксплуатацию.

Дополнительным фактором может стать снижение интереса инвесторов к банковским вкладам: при ставках около 14% они постепенно теряют свою привлекательность, что стимулирует поиск альтернативных вариантов вложений, добавил Иматов.

«Важно помнить, что это лишь предположения. Рынок недвижимости – динамичная система, и на покупательскую способность, а также на стоимость жилья влияет множество экономических, внешних и социальных факторов», – подытожил эксперт.

