Аналитики сделали прогноз по ключевой ставке перед заседанием Центробанка

Вероятнее всего, что ключевая ставка останется на прежнем уровне 16% после заседания Центробанка 26 апреля. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Мы полагаем, что на заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку и может при этом несколько смягчить риторику. Возможно, будет дан сигнал, подтверждающий, что условия для снижения ключевой ставки могут сложиться во втором полугодии 2024 года», – считает Беленькая.

Аналитик также озвучила несколько факторов, влияющих на решения Центробанка. Первое – регулятор считает, что текущее замедление инфляции в марте обусловлено разовыми факторами, а показатели устойчивой инфляции остаются на повышенных уровнях. Второе – ожидавшегося замедления роста экономической активности и потребительского спроса в начале года не произошло. Рост, напротив, ускорился на фоне стимулирующей бюджетной политики.

«Мы считаем, что ЦБ вполне достаточно жесткости текущего прогноза ключевой ставки, однако, если прогноз роста внутреннего спроса будет существенно пересмотрен вверх, для возвращения инфляции к цели до конца года регулятор может сохранять жесткую денежно-кредитную политику более длительное время», – сообщила Беленькая.

Аналитик считает, что снижение ставки начнется с наибольшей вероятностью в июле, с меньшей вероятностью в сентябре, до конца года ставка может снизиться до 12-14%.