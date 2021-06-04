Аналитики: Шанс сборной России выиграть чемпионат Европы по футболу составляет 1%

Статистический портал Opta вместе с аналитической компанией The Analyst оценили шансы участников чемпионата Европы по футболу выиграть турнир.

Главным фаворитом Евро-2020 по мнению аналитиков является сборная Франции. Вероятность выигрыша французов оценивается в 20,5%. На втором месте – соперник сборной России в групповом этапе – комнада Бельгии (15.7%), далее идут Испания (11.3%), Германия (9.6%) и Португалия (9,6%).





Шансы сборной России на итоговую победу оцениваются в 1%. По этому показателю россияне делят 12-13 место в хорватами.

Хуже шансы у 11 команд: Польши, Украины, Уэльса, Турции, Чехии, Австрии, Финляндии, Венгрии, Шотландии, Словакии и Северной Македонии.

Евро-2020 начнется для сборной России 12 июня в Санкт-Петербурге, где хозяева сыграют с Бельгией. Также на групповом этапе турнира россияне встретятся с Финляндией (16 июня в Санкт-Петербурге) и с Данией (21 июня в Копенгагене).

Напомним, что в состав национальной сборной России для участия в Евро-2020 включены два игрока казанского «Рубина» – голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.