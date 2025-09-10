news_header_top
Общество 10 сентября 2025 10:53

Аналитики рассказали, какие качества соискателей реже влияют на наем в Татарстане

Работодатели Татарстана становятся более терпимыми к формальным характеристикам кандидатов. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты CRM-системы Talantix по итогам исследования, проведенного среди 583 российских работодателей.

Согласно опросу, 72% рекрутеров в республике не придают значения полу соискателя, 68% – возрасту. Более половины готовы принять кандидата без диплома или опыта работы (по 56%), а 44% не считают решающим фактором наличие вредных привычек.

В то же время профессиональные и личностные качества оцениваются значительно строже. Недостаток навыков готова принять лишь пятая часть работодателей, слабые коммуникативные способности – 8%. Несоответствие корпоративной культуре или отказ от обучения почти всегда становятся причиной отказа.

Основные мотивы гибкости – нехватка специалистов (68%), кадровый дефицит (56%) и более низкие зарплатные ожидания кандидатов (36%). При этом главными причинами отказа остаются недостаточная квалификация (64%), проблемы в общении (44%) и отрицательные результаты проверки службы безопасности (40%).

«Если соискатель готов развиваться и способен приносить компании ценность, бизнес готов закрыть глаза на многое. Это отражает текущую ситуацию на рынке, где дефицит кадров подталкивает компании к гибкости, но при этом не снижает требований к качеству работы», – отметила директор по развитию платформы Марина Хадина.

