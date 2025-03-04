Аналитики рассказали, как этаж влияет на спрос и цену квартир

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выборе квартиры этаж является одним из ключевых факторов, определяющих как спрос, так и стоимость. Эксперты «Циан.Аналитики» изучили эту взаимосвязь, отметив, что на рынке преобладают дома с определенной этажностью.

«На 5-, 9-, 12-, 16-, 17- и 25-этажные корпуса приходится две трети всей застройки. На фоне того, что 8-этажных домов в стране в десять раз меньше, чем 9-этажных, 13-этажных – в 15 раз меньше, чем 12-этажных, и так далее, часть показателей искусственно смещена в сторону более популярных «номеров этажей», – говорится в исследовании.

Среднее число просмотров на одно объявление показывает повышенный спрос на высокие этажи. Однако это связано с тем, что покупатели сейчас активнее смотрят лоты в недавно сданных новостройках. Кроме того, такие объявления чаще продвигают в выдаче. При этом, как отмечают эксперты, суеверия практически не влияют на выбор: квартиры на 13-м этаже пользуются не меньшим спросом, чем на соседних.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятиэтажных домах самыми популярными являются квартиры на втором этаже. Спрос на первый этаж практически не отличается от остальных, а квартиры на пятом этаже просматривают несколько реже из-за отсутствия лифта и возможных проблем с крышей. Дисконт на квартиры на верхнем этаже составляет 6%.

В девятиэтажных домах варианты на втором и четвертом этажах пользуются наибольшим спросом. Квартиры на первом этаже просматривают на 10% реже, а на последнем – на 7%. Скидка на квартиры на первом и последнем этажах составляет 5% и 6% соответственно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В шестнадцатиэтажных домах наблюдается повышенный интерес к квартирам на верхних этажах, что объясняется лучшими видовыми характеристиками и отсутствием соседей сверху. Также востребованы варианты на 2-м и 7-м этажах. Квартиры на первом этаже, как правило, продаются с дисконтом в 8%, а на последнем, наоборот, предлагается премия в размере 6%.

В высотных домах (25+ этажей) минимальный спрос фиксируется на первые этажи, которые часто занимают коммерческие помещения или социальное жилье. Спрос растет пропорционально увеличению этажности, достигая пиковых значений на верхних этажах. В целом в таких домах действует правило «чем выше, тем дороже». Однако встречаются локальные отклонения от этого правила, когда квартиры на 9-м и 17-м этажах могут быть дешевле, чем на соседних. Наиболее высокие цены зафиксированы на этажах выше 30-го, что связано с их расположением в Москве, где стоимость недвижимости априори выше.