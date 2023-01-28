Аналитики RAND предложили США четыре шага по урегулированию на Украине

Американский исследовательский центр RAND Сorporation подготовил доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Эксперты пришли к выводу, что затягивание противостояния вредит национальным интересам Соединенных Штатов, и сформулировали свое видение шагов, которые могли бы помочь завершить конфликт путем переговоров.

По мнению специалистов, затягивание конфликта всё же принесет Штатам ряд выгод. Это дальнейшее ослабление РФ, увеличение контроля украинских властей над территориями, снижение «возможностей России угрожать другим» странам, а также снижение энергетической зависимости поддерживающих Украину государств от РФ и рост их трат на оборону.

Однако издержек для США от длительного конфликта намного больше. Это, в частности, увеличение риска применения Россией ядерного оружия и начала войны между нею и НАТО, рост зависимости Украины от зарубежной экономической и военной поддержки, увеличение числа пострадавших от конфликта украинцев, продолжение роста цен на энергоносители и продукты питания и замедление глобального экономического роста, что ударит по американской экономике.

Кроме того, США не смогут в достаточной мере сконцентрироваться на других приоритетах своей внешней политики, невозможным останется потенциальное размораживание отношений с Россией, сохранится вероятность приобретения РФ новых территорий (хотя эксперты считают ее «небольшой»). К тому же Россия впадет в большую зависимость от Китая, что в условиях глобального соперничества с КНР не в интересах США.

Аналитики упоминают три варианта завершения конфликта: абсолютная победа одной из сторон, перемирие с прекращением боевых действий и политическое урегулирование, наиболее вероятными из которых являются последние два. По их мнению, для России принципиально неприсоединение Украины к НАТО, а для Украины — получение гарантий ее безопасности со стороны Запада.

Но сейчас переговорам (даже о перемирии, а не о мире) препятствуют два фундаментальных фактора. Это оптимизм каждой из сторон относительно исхода боевых действий и пессимизм относительно преимуществ, связанных с мирным урегулированием. Взаимное недоверие убеждает противников, что мир не сможет продлиться долго.

В связи с эти специалисты RAND назвали четыре ключевых шага, которыми США могли бы напрямую приблизить завершение конфликта.

Во-первых, это прояснение будущего зарубежной помощи Украине. Штаты могли бы увязать будущие поставки с обязательством сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира.

Во-вторых, это принятие обязательств по обеспечению безопасности Украины. Речь может идти о разных вариантах — от оказания ограниченной поддержки до обещания военного вмешательства в случае нападения.

В-третьих, это гарантирование нейтралитета Украины. Чтобы устранить опасения российских властей, потребуется не только одностороннее обещание руководства Украины, но и его подтверждение со стороны США и ряда других стран НАТО.

В-четвертых, это обозначение условий для смягчения санкций в отношении России. Пока они используются как мера наказания, а не как стимул к изменениям. По мнению авторов доклада, перспектива отмены ограничительных мер позволила бы привлечь российскую сторону к мирному урегулированию.

При этом эксперты обращают внимание на то, что третий и особенно четвертый шаги потребуют компромиссов от американского руководства и руководства стран-союзников и будут связаны с определенными сложностями и рисками.