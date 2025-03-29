Аналитики ожидают рост экономики России, несмотря на охлаждение спроса

Российская экономика в первом квартале 2025 года вырастет на 2,4% в годовом выражении, несмотря на снижение потребительского спроса и сокращение кредитования. Основными факторами поддержки ВВП станут увеличение государственных расходов и рост инвестиционного спроса, отмечают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Оценки экспертов варьируются от 1,5% до 3,3%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года экономика росла на 5,4%. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что после двух лет роста на 4,1% экономика неизбежно столкнется с замедлением.

Снижение темпов роста уже проявляется в промышленности и сфере услуг. По данным главного экономиста банка «Уралсиб» Алексея Девятова, в январе промышленное производство увеличилось всего на 2,2% против 8,2% в декабре. Замедление также наблюдается в оптовой торговле и транспортном секторе.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что темпы роста ВВП составят около 2%, отмечая охлаждение кредитования и снижение потребительской активности. Тем не менее внутренний спрос, особенно инвестиционный, продолжит играть ключевую роль в экономике, уверен управляющий эксперт Промсвязьбанка Денис Попов.

Оптимистичный прогноз озвучил главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский. По его мнению, ВВП в первом квартале может вырасти на 3-3,3% благодаря увеличению чистого экспорта и росту государственных расходов.