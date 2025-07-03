Аналитики объяснили, кто с 1 июля вправе открыть социальный вклад

С начала июля отдельные категории граждан получили возможность открывать социальные вклады и счета с помощью портала «Госуслуги». Специалисты, опрошенные RT, объяснили, кто именно может воспользоваться данной опцией и какие преимущества она предоставляет.

Экономист Андрей Лобода отметил, что данные вклады доступны только тем россиянам, которые получают социальные выплаты. «Это специализированный продукт, направленный на поддержку тех групп населения, для которых традиционные банковские предложения оказываются либо недоступными, либо невыгодными из-за небольших сумм накоплений», — пояснил он.

По словам эксперта, социальные вклады отличаются более высокой процентной ставкой. «Уникальной особенностью является возможность снимать средства без потери процентов, если сумма не превышает 50 тысяч рублей, а также возможность пополнения вклада в рамках установленного лимита», — добавил Лобода.

Экономист также отметил, что стандартные вклады с возможностью пополнения обычно предлагают более низкие ставки, чем вклады с фиксированным размером.

В свою очередь, аналитик компании «Сравни» Алексей Лоссан подчеркнул, что оформить социальные вклады могут пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и ветераны. «Это важный шаг в цифровизации социальных сервисов, который делает доступ к финансовым продуктам с повышенной доходностью более простым и удобным для льготных категорий», — отметил он.

Лоссан добавил, что такие вклады предлагают более выгодные условия, включая повышенные проценты, гибкие правила пополнения и снятия, а также низкий порог входа. «Для людей с фиксированным или ограниченным доходом даже небольшое повышение доходности имеет большое значение», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что социальные вклады и счета для льготников стали доступны на платформе «Госуслуги», что значительно упрощает процедуру их оформления и управления ими.