Аналитики назвали самый популярный гаджет в казанском метро

Завсегдатаями метрополитена в Казани в марте стали пассажирки 38 лет. Каждая пятая посетительница спускалась в подземку с гаджетом бренда Apple.

Такими данными поделился МегаФон, изучив с помощью технологий big data обезличенную информацию об абонентах на всех станциях метро в Казани.

Вопреки сложившемуся мнению, студенты и пенсионеры — не основные пассажиры метрополитена. По статистике оператора, этот вид транспорта преимущественно используют люди 38-39 лет — они занимают шестую часть от всех посетителей подземки. Женщин в вагонах на треть больше, чем мужчин. Чаще всего метрополитеном в столице Татарстана пользуются владельцы Apple iPhone 11, Apple iPhone XR или Apple iPhone.

В метро интернет пользуется бо’льшим спросом, чем традиционные звонки, и вопреки представлениям, что под землей «не ловит», абонентская активность не падает. Приложения навигации, соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, виртуальный шопинг — за год мобильный трафик в метрополитене был сопоставим с наземным и вырос на 36%. Тогда как количество проговоренных минут в вестибюлях и на станциях увеличилось лишь на 9%.

Больше всего информации из интернета скачивают на популярной у студентов и гостей города станции «Площадь Тукая» — здесь ежедневно потребляют свыше 55 Гб, что сравнимо с загрузкой порядка трех тысяч путеводителей по Казани. Самые разговорчивые пассажиры ездят через «Проспект Победы» — за день клиенты МегаФона успевают проговорить более 1500 минут — в пять раз больше усредненного значения на остальных платформах.

В часы пиковой нагрузки — 8.00 и 17.00 — голосовой и интернет-трафик увеличиваются в несколько раз.

«Чтобы клиенты могли пользоваться привычным высокоскоростным интернетом вне зависимости от места или времени, мы регулярно проводим модернизацию оборудования, в том числе и под землей. К примеру, не так давно мы сделали нашу сеть LTE доступной на всех станциях казанского метрополитена, благодаря чему пассажиры за минимальное время ожидания поезда — порядка шести минут — могут загрузить полнометражный фильм в хорошем качестве», — отмечает директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.