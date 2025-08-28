Аналитики назвали миллениалов самыми удобными сотрудниками для работодателей

Исследование Русской Школы Управления (РШУ) показало, какие поколения сотрудников легче всего вписываются в корпоративные процессы, а с кем компаниям приходится сталкиваться с трудностями. «RT» ознакомился с результатами опроса.

Главными фаворитами рынка труда сегодня стали миллениалы – люди в возрасте от 28 до 43 лет. Почти половина работодателей (49%) отметили, что с ними работать наиболее комфортно. На втором месте – поколение X (44-59 лет) с результатом 30%. А вот поколение Z (до 27 лет) оказалось наименее «удобным»: лишь 2% компаний считают их легкими в управлении. При этом 41% компаний признались, что им сложнее всего управлять сотрудниками поколения Z.

Сложности также возникают с беби-бумерами (60+): они на втором месте по уровню трудностей – 18%. При этом четверть работодателей (24%) не смогли выделить одно поколение как «самое проблемное», отмечая, что трудности есть в работе с разными возрастными группами.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на явные различия в потребностях сотрудников разных поколений, компании пока не спешат менять HR-подходы. Лишь 24% организаций уже адаптировали свои стратегии под разные поколения, почти половина (49%) только планируют это сделать, а 27% не намерены менять подходы.

«Разница в запросах сотрудников очевидна, но бизнес пока не спешит менять подходы», – поясняют аналитики.

В перспективе компании тоже осторожны: только 39% работодателей планируют делать ставку на конкретные поколения в ближайшие один-два года. В приоритете остаются миллениалы (21%) и поколение Z (18%).

Как пояснила директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская, миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей: они стабильны, мотивированны и хорошо адаптируются к корпоративной культуре.

Она добавила, что поколение Z, несмотря на сложности в работе, определит рынок труда в ближайшие годы. Молодые специалисты требуют быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации.

«Это вызов для HR-служб, но одновременно и шанс для компаний, которые готовы перестраивать свои стратегии. Те, кто раньше других научится понимать и удерживать поколение Z, получат серьезное конкурентное преимущество», – подчеркнула Боровская.

В исследовании приняли участие 863 респондента – представители компаний из разных отраслей. Участники могли выбирать несколько вариантов ответов.