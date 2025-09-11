Аналитики фиксируют рост интереса к русской классике

С начала текущего года в России среди читателей электронных книг наблюдается рост интереса к русской классике. Об этом свидетельствует статистика за период с 1 января по 31 июля 2025 года по всем моделям монетизации, подготовленная сервисом Литрес.

Наибольший рост продемонстрировали «Пиковая дама» Александра Пушкина (+ 212,7% к аналогичному периоду 2024 года), «Бесприданница» Александра Островского (+194,26%) и «Вишневый сад» Антона Чехова (+ 132,37%).

Более сдержанный рост показал рассказ «Муму» Ивана Тургенева (+92,22%). Еще одно произведение классика, роман «Отцы и дети», продемонстрировало увеличение на 75,17%. Роман «Обломов» Ивана Гончарова решили прочитать на 80,22% пользователей сервиса больше, чем годом ранее, а к «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского обратились на 68,92% читателей больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интерес к пьесе «Горе от ума» Александра Грибоедова увеличился на 33,19%, а к роману Ильфа и Петрова «12 стульев» – на 26,88%.

Аналитики отмечают, что особенный интерес вызвали произведения, которые были отражены в имиджевой кампании российского банка на ТВ. Как подчеркнула Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний Литрес, зрители хотят вновь обратиться к знакомым книгам, к тем, о которых им напомнили с экрана телевизоров. По ее мнению, им интересно освежить в памяти увиденный сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня.

Уточняется, что имиджевая кампания была запущена в сентябре 2024 года. ВТБ выпускает ролики, обыгрывающие сюжеты известных произведений русской классики: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где герои избегают проблем благодаря банку. Режиссеры роликов – известные российские кинематографисты, в том числе Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин. В сентябре 2025 года на телевизионные экраны вышел новый ролик из серии – он вдохновлен гоголевским «Ревизором».