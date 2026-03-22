Аналитики: Европа может пересмотреть отношения с РФ из-за кризиса на Ближнем Востоке

Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут заставить Европу кардинально пересмотреть политику в отношении России и отказаться от поддержки Украины. Такое мнение высказали аналитики украинского издания «Страна», сообщает ТАСС.

В опубликованном материале авторы допускают, что рост цен на энергоресурсы и удорожание производства удобрений и гелия в странах Ближнего Востока сократят совокупный спрос в различных регионах мира и нанесут удар по глобальному экономическому росту.

По оценке аналитиков, крупные экономики, включая Россию и США, преодолеют кризис с минимальными потерями, тогда как Европе он нанесёт серьёзный урон. В публикации отмечается, что Европа в последние годы столкнулась с разрушением прежней модели экономического роста, в том числе из-за удорожания энергоносителей после разрыва связей с РФ и растущей неконкурентоспособности собственного производства по сравнению с Китаем и США.

По мнению авторов издания, этот сценарий ставит под вопрос не только новые, но и уже утверждённые программы финансирования Киева. Кроме того, ситуация может подтолкнуть европейцев к стратегическому пересмотру отношений с Россией в сторону их нормализации и укрепления, хотя для разворота этого тренда потребуются серьёзные политические решения как в Европе, так и в РФ.