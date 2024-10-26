В Татарстане зафиксированы самые высокие ценники на первичном рынке в ПФО

В Татарстане кв. м. в новостройках в среднем стоит 172,7 тыс. рублей. Это самый высокий ценник среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО), пишет РБК. Данные были подсчитаны по итогам января-сентября 2024-го.

Далее по дороговизне «квадрата» идет Нижегородская область (159,6 тыс.) и Башкирия (135,8 тыс.).

Самые дешевые новостройки по стоимости кв. м. (среди регионов ПФО) - в Оренбургской области (78,4 тыс.), Саратовской области (92,7 тыс.) и Марий Эл (95,3 тыс.).

Причем в среднем квадратный метр в новостройках округа по итогам третьего квартала 2024-го стоит 130,8 тыс. рублей. Это на 25,3% меньше, чем в среднем по России (175,1 тыс.).