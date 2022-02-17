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Экономика
17 февраля 2022  19:50
Александр Хевронин

Минэкономики РТ рассказало о новой цифровой платформе для предпринимателей

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Минэкономики Татарстана разрабатывает новую платформу для предпринимателей. «Аналитика товарных потоков» поможет бизнесу в расширении рынков сбыта на производимую продукцию, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на итоговом заседании ведомства.

Цифровая платформа поможет провести автоматизированный расчет, основанный на потребности предприятий и населения республики, и сформировать направление сбыта товаров.

«В основу системы войдут данные Росстата, Министерства экономики, Республиканского маркетингового центра и сформированный совместно с ЦЭСИ, Минсельхозом и Татарстанстатом продовольственный баланс Республики Татарстан», — заявил Шагиахметов.

#мидхат шагиахметов #предприниматели #итоговая коллегия #Татарстан
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