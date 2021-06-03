Аналитика работы в «цифре»: «Ростелеком» презентовал первую систему мониторинга труда

«Ростелеком-Солар», компания группы ПАО «Ростелеком», представила первую российскую EPM-систему (Employee Productivity Monitoring) Solar addVisor – программный продукт для мониторинга эффективности организации труда.

Система анализирует активность сотрудников на рабочих устройствах и позволяет оценить эффективность труда персонала и принять решения об организационном развитии компании.

«Самый главный потенциал компании – это люди, то есть эффективность организации труда – один из значимых конкурентных факторов», – сказала директор Центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар» Галина Рябова.

Одной из предпосылок создания системы стало то, что все работодатели столкнулись с вопросом управления сотрудниками, которые начали работать дистанционно, и многие процессы перешли в цифровой мир.

«Все больше граждан вместо взаимодействия с физическими объектами начинают работать полностью или частично в цифровой среде. Значит, для производительности труда становятся важны процессы, происходящие в цифровом мире, анализ которых является ключом к пониманию новой производительности в цифровой реальности», – добавил директор Департамента HRM-технологий и аналитики компании «Ростелеком» Никита Черкасенко.

«Система собирает телеметрию о действиях сотрудников за рабочими станциями и представляет на основании этих данных аналитику. Мониторинг эффективности труда не должен быть инструментом контроля, он должен помогать устранять процессы, которые мешают нам быть эффективными», – рассказала директор Центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар» Галина Рябова.

Реальная проблема заключается не в контроле дисциплины, а в отслеживании того, чтобы важные сотрудники не потеряли продуктивность. Для компании в решающий момент последствия этого могут стать критическими.

Программа снимает показатели: начало и окончание использования компьютера, общее и активное время, проведенное за рабочим устройством, использование приложений и веб-ресурсов.

«Когда средний рабочий день сотрудника, согласно статистике, 12 часов, это яркий сигнал о возможном выгорании, и для руководства эта информация может стать поводом для принятия соответствующих решений», – отметила Рябова.

Создатели системы поняли, что в появлении такого продукта на рынке заинтересовано сразу несколько целевых аудиторий: топ-менеджмент, HR, линейные руководители и сотрудники.

Руководителя интересует оптимизация организационной структуры – достаточно ли у него людей, есть ли сотрудники, не занятые в должной степени. Линейным руководителям система поможет поддерживать дисциплину и заниматься обучением сотрудников, а сотрудникам – понимать, куда израсходовалось время рабочего дня.

На данный момент в программе есть такие опции, как мониторинг активности сотрудников, профилирование должности, личный кабинет сотрудника (“Зеркало для героя”) и администрирование.

«Программа делает не плоский замер по одному показателю, а имеет возможность проанализировать много факторов и дает более объективные основания руководителю для принятия решений», – поделилась директор по развитию ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ Надежда Сладкова.

Основные преимущества программы – это подробная и объемная аналитика всех процессов, анализ больших данных в динамике, помощь в принятии решений для устранения барьеров неэффективности и развития внутренних процессов организации.

Партнерский материал.