Аналитик Зыков рассказал, как распознать созданное ИИ видео мошенников

Пользователь может распознать созданное искусственным интеллектом видео мошенников по ряду визуальных признаков, рассказал RT главный редактор аналитического издания Владимир Зыков.

По словам эксперта, степень реалистичности такого ролика зависит от используемого ИИ и его версии. Внимание стоит обращать не только на главного героя видео, но и на объекты на заднем плане.

«Порой внимательные пользователи могут всмотреться в видео и увидеть на заднем плане людей, которые неестественно держат в руках различные предметы, в том числе сумки или пакеты», – отметил Зыков.

Кроме того, подозрительными могут оказаться отдельные детали стен, зданий, автомобилей и животных. По словам специалиста, иногда именно кратковременное появление небольшого объекта позволяет определить искусственное происхождение ролика.

«Иной раз некая мини-деталь, которая появляется в кадре на полсекунды, может полностью выдать искусственное происхождение видео. Также стоит внимательно смотреть на основное действующее лицо видео, на частоту моргания, изменение формы зубов», – посоветовал он.

При этом Зыков считает, что по мере развития технологий распознавать такие признаки станет сложнее.

«Даже если сегодня попробовать разные сервисы, нацеленные на проверку фото и видео на предмет вмешательства ИИ, далеко не все из них смогут дать стабильный результат. Но возможности все еще есть», – отметил эксперт.

Разработчики продолжают совершенствовать технологии искусственного интеллекта, поэтому в дальнейшем отличить сгенерированное видео от настоящего будет еще сложнее, подытожил Зыков.