Аналитик Якубова заявила, что удаленная работа сохраняется, но меняет роль на рынке труда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удаленная работа в России сохраняется, однако ее роль на рынке труда постепенно трансформируется. Если раньше ее воспринимали как универсальный формат, то сейчас она все чаще используется как гибкий инструмент – в зависимости от задач и специфики профессии. Об этом «RT» рассказала руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова.

Эксперт пояснила, что после стремительного роста в период пандемии удаленка перестала считаться временной мерой и закрепилась как полноценный формат занятости.

Сегодня, по ее словам, она используется наравне с офисной и гибридной моделью и становится частью более гибкой системы организации труда. Якубова отметила, что удаленная работа, которая в 2020 году воспринималась как новая норма, теперь превращается в инструмент мотивации и управления внутри компаний.

Она уточнила, что компании чаще оставляют полностью удаленный формат для специалистов, чьи задачи легко перевести в цифровой формат и оценить по результату. Речь идет, в частности, о сферах IT, клиентской поддержки и работе с маркетплейсами.

По словам эксперта, удаленка концентрируется в профессиях, где результат можно измерить с помощью понятных KPI и где выполнение задач не требует физического труда или использования оборудования.

В то же время сотрудники, чья работа связана с постоянным взаимодействием с командой и офлайн-процессами, все чаще выбирают гибридный формат. Якубова отнесла к таким специалистам менеджеров проектов, продуктовых и операционных специалистов, а также HR.

Она пояснила, что это связано с более высокими требованиями к управлению, коммуникации и контролю.

Эксперт также отметила, что гибридный и удаленный форматы остаются важными инструментами для удержания сотрудников. При этом растут требования к дисциплине, прозрачности результатов и технической стабильности.

Якубова подчеркнула, что удаленная работа сохраняется, но становится более управляемой: компании переходят к структурированной модели с четкими правилами и требованиями к доступности сотрудников.

Кроме того, удаленный формат продолжает расширять доступ к рынку труда. Он дает больше возможностей специалистам из регионов, родителям в декрете и людям с ограниченными возможностями.