news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 марта 2025 09:25

Аналитик Храпунова предупредила об опасности общения «кружочками» в мессенджерах

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники, получив доступ к аккаунту человека в мессенджере, могут использовать видеосообщения – «кружочки» – для обмана. Голос, мимика и внешность жертвы могут стать инструментом для создания убедительной имитации, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

«Все очень полюбили общаться друг с другом «кружочками», быстро, удобно и наглядно. Учитывая развитие искусственного интеллекта, голос, мимика, образ жертвы помогут мошенникам в дальнейших схемах», – отметила она.

Взломанный аккаунт также открывает доступ к контактам, расширяя возможности для обмана, подчеркнула Храпунова.

#мошенники #мессенджеры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

28 февраля 2025