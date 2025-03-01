Аналитик Храпунова предупредила об опасности общения «кружочками» в мессенджерах

Мошенники, получив доступ к аккаунту человека в мессенджере, могут использовать видеосообщения – «кружочки» – для обмана. Голос, мимика и внешность жертвы могут стать инструментом для создания убедительной имитации, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

«Все очень полюбили общаться друг с другом «кружочками», быстро, удобно и наглядно. Учитывая развитие искусственного интеллекта, голос, мимика, образ жертвы помогут мошенникам в дальнейших схемах», – отметила она.

Взломанный аккаунт также открывает доступ к контактам, расширяя возможности для обмана, подчеркнула Храпунова.