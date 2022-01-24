Аналитик, уволенный из «Рубина», перешел в клуб ФНЛ

Аналитик Никита Васюхин, с которым в январе расстался казанский «Рубин», продолжит карьеру в команде ФНЛ «Акрон», о чем сообщила пресс-служба клуба.

Васюхин как и прежде будет отвечать за организацию процесса анализа данных в клубе. Ранее специалист перешел в «Рубин» из питерского «Зенита», но в итоге не сработался с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

В «Акроне» высоко оценивают квалификацию Васюхина.

«Я вижу задачу спортивного директора в том, чтобы улучшить всевозможные аспекты, связанные с командой. Мне кажется важным объединить иностранных специалистов с лучшими молодыми кадрами России, чтобы достичь этой цели. Я много раз слышал о Васюхине как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность», — так прокомментировал приглашение специалиста спортивный директор клуба Крис Докерти.