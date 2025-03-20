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Экономика 20 марта 2025 08:58

Аналитик спрогнозировала, когда Центробанк снизит ключевую ставку

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Аналитик спрогнозировала, когда Центробанк снизит ключевую ставку
Фото: © «Татар-информ»

На завтрашнем заседании совет директоров Центробанка оставит ключевую ставку на уровне 21%, но к концу 2025 года показатель может снизиться до 17-18%. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне 21% и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса и/или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов Банка России, мы не исключаем, что Центробанк может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», – рассказала «Татар-информу» аналитик.

Читайте подробнее в материале «"Экономика еще перегрета, так что вряд ли": ждать ли снижения "ключа" от Набиуллиной?».

#ключевая ставка центробанка
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