Аналитик спрогнозировал подорожание новых квартир на 8-10% в 2025 году

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В 2025 году новые квартиры могут подорожать на 8-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора строительной компании City Solutions Василия Тимофеева.

«Укрепление рубля, которое наблюдается в 2025 году, само по себе не является определяющим фактором для ценообразования на жилье, так как покупатели недвижимости в основном получают доход в рублях, а не в валюте. Основным фактором, определяющим спрос, остаются доступность ипотечных кредитов и уровень реальных доходов населения», – сказал эксперт.

Тимофеев также подчеркнул, что стоимость жилья напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ, которая влияет на условия финансирования застройщиков и ипотечные ставки. Снижение ставки, вызванное укреплением рубля, может сделать ипотеку доступнее и поддержать спрос.

При этом эксперт ожидает снижения цен на неликвидные объекты, особенно в экономсегменте. Однако дефицитное жилье бизнес- и элиткласса, вероятно, останется стабильным в цене.

Напомним, по данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в 2024 году средняя цена квадратного метра в новостройках России выросла на 13,5%, достигнув 174 тыс. рублей.