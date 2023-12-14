Аналитик спрогнозировал, будет ли Центробанк повышать ключевую ставку

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что Центробанк поднимет ключевую ставку на заседании 15 декабря. Об этом он рассказал во время разговора с «Татар-информом».

«Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на процентный пункт — до 16%. Основная причина — продолжающийся рост инфляции. В октябре годовая инфляция была 6,7%, а в ноябре — 7,5%. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%», — считает Осадчий.

Аналитик считает маловероятным, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 15%. Вопроса о снижении вообще не стоит, считает собеседник «Татар-информа».

Напомним, что в последний раз Центробанк увеличил ключевую ставку сразу на 2% в конце октября. Всего с начала года она выросла вдвое – с 7,5% до 15%.

Заключительное заседание совета директоров Банка России запланировано на завтра, 15 декабря. На нем снова поднимут вопрос о размере ключевой ставки в стране.