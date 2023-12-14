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Экономика 14 декабря 2023 09:00

Аналитик спрогнозировал, будет ли Центробанк повышать ключевую ставку

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что Центробанк поднимет ключевую ставку на заседании 15 декабря. Об этом он рассказал во время разговора с «Татар-информом».

«Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на процентный пункт — до 16%. Основная причина — продолжающийся рост инфляции. В октябре годовая инфляция была 6,7%, а в ноябре — 7,5%. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%», — считает Осадчий.

Аналитик считает маловероятным, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 15%. Вопроса о снижении вообще не стоит, считает собеседник «Татар-информа».

Напомним, что в последний раз Центробанк увеличил ключевую ставку сразу на 2% в конце октября. Всего с начала года она выросла вдвое – с 7,5% до 15%.

Заключительное заседание совета директоров Банка России запланировано на завтра, 15 декабря. На нем снова поднимут вопрос о размере ключевой ставки в стране.

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