Аналитик считает, что дефолт в России в ближайшие 10 лет маловероятен

Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет маловероятна. Так считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он также призвал россиян «не закладываться на этот риск», цитирует спикера «Газета.Ru».

Эксперт объяснил, что 1998-м в России случился дефолт из-за несбалансированной бюджетной политики. Сегодня власти страны, усвоив урок прошлого, внимательно следят за макроэкономической стабильностью.

Васильев также подчеркнул, что Россия планомерно расплачивается со своими внешними долгами, причем у страны нет значимой зависимости от внешних кредиторов.

Внутренний госдолг у РФ тоже небольшой благодаря тому, что власти придерживаются ответственной консервативной бюджетной политике и стремятся к сбалансированному бюджету.

Дефолт — это неспособность заемщика (человека, фирмы или страны) выполнить свои финансовые обязательства. Если речь идет про государство, то под дефолтом подразумевают отказ или неспособность погасить внешний или внутренний долг. В 1998-м Россия объявила дефолт по внутреннему долгу, из-за чего произошла резкая девальвация рубля и сильно выросла инфляция.