Аналитик рассказал о новой тактике обмана россиян через мессенджеры

Мошенники переходят к точечным атакам через мессенджеры, отказываясь от массовых обзвонов, сообщил изданию «РИА Новости» руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.

«В последнее время преступники активно используют для атак сложные схемы, которые сочетают использование разных сценариев введения в заблуждение и давления на потенциальных жертв. Злоумышленники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам, используя аудио- и видеодипфейки, мессенджеры для аудио- и видеозвонков», – сказал Ермаков

Потенциальные жертвы, в особенности люди старшего возраста, не всегда замечают, что вызов идет не через телефонный звонок. Это не вызывает подозрений.

«Так злоумышленники могут обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на технические средства», – сказал эксперт.

Кроме того, участились случаи создания в мессенджерах аккаунтов с названиями как у государственных сервисов и организаций или копирующих ведущие бренды. В оформлении мошенники используют официальную символику выбранной компании.

Ермаков также подчеркнул, что техники воздействия на россиян постоянно меняются и адаптируются с учетом политической ситуации.