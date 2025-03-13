Экономист назвал выгодный инструмент вложения денег

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Финансовый аналитик «Финама» Игорь Додонов рассказал «Татар-информу», как россияне могут наиболее прибыльно использовать сбережения в банках.

«Если у человека имеются свободные средства, которые вряд ли понадобятся в ближайшие год-два, то ему уже стоит подумать над размещением их на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать все еще повышенную доходность на продолжительный период», – рекомендовал аналитик.

Он считает, что банковские вклады остаются весьма привлекательным инструментом сбережения средств. При этом банки продолжают снижать ставки по депозитам в преддверии решения Центробанка по ключевой ставке, которое примут на заседании 21 марта.

«Наиболее привлекательные условия по вкладам банки предлагают новым клиентам. А также тем клиентам, кто получает зарплату или пенсию на счет в данном банке, имеет подписку на какие-либо услуги банка и/или его экосистемы», – добавил эксперт.

По данным «Финуслуг» на 10 марта, крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам. Максимальные ставки составляют 24% по вкладам на три месяца, на шесть месяцев и на год — около 22%.