Аналитик прокомментировал планы предустановки отечественного ИИ на смартфоны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал планы Правительства России обязать предустанавливать на гаджеты отечественные системы искусственного интеллекта в беседе с «Радио 1».

«Это как в гостинице: пришли – а там уже лежит набор зубных щеток. Вы можете ими пользоваться, можете достать свои, а можете вообще не чистить зубы. Никто не заставляет», – заверил представитель отрасли.

При этом необходимость внесения соответствующей нормы в готовящийся закон о регулировании ИИ Клименко объяснил тем, что на рынке генеративного искусственного интеллекта, создающего видео и сложную графику, российским разработчикам объективно тяжелее.

«Причина – не в отсутствии талантов, а в санкционных ограничениях на „железо“», – выразил уверенность он.

По мнению аналитика, предустановка ИИ не скажется на цене устройств, так как разработчики сами заинтересованы продвигать свои продукты.

«Технологический сбор – отдельная история, но ИИ на цену не повлияет. Что касается „серых“ устройств, привезенных из-за границы, – тотального контроля пока нет, но ситуация может измениться с введением единой базы», – подытожил Клименко.