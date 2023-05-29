Аналитик Осадчий: Ушедшие из РФ иностранные компании вывели около 36 млрд долларов

Продавшие свой бизнес на территории России иностранные инвесторы за год вывели из страны примерно 36 млрд долларов. К такому выводу пришел начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные Центрального банка РФ, передает РИА Новости.

По информации регулятора, с марта 2022 по март 2023 года уходящие из России фирмы совершили 200 сделок по продаже активов, причем только 20% из них реализовали активы стоимостью выше 100 млн долларов.

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 млрд долларов», — пояснил Осадчий.

Ранее Банк России заявлял, что в национальных масштабах влияние продажи иностранными инвесторами российских активов на рынок ограничено. Регулятор объяснял это тем, что значительная часть таких сделок подразумевает сохранение лицензий на производство и патентов. Кроме того, многие компании сохраняют возможность вернуться.

Иностранные инвесторы начали уходить из России в прошлом году после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, и расширения странами Запада в ответ на нее антироссийских санкций.