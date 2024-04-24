Аналитик Осадчий считает, что снижение ключевой ставки в апреле маловероятно

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сделал прогноз для «Татар-информа» на заседание Центробанка, где будет рассматриваться вопрос об изменении ключевой ставки.

«На заседании Совета директоров Банка России 26 апреля изменение ключевой ставки крайне маловероятно. На заседании 7 июня наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на прежнем уровне», – сообщил Осадчий.

Во втором полугодии возможно снижение ключевой ставки, считает эксперт, если не будет мощных финансовых и экономических шоков. Снижению ключевой ставки препятствует устойчивое сопротивление инфляции, не снижающейся несмотря на то, что ключевая ставка превосходит годовую инфляцию более чем в два раза.



«Годовая инфляция, рассчитываемая по методике ЦБ, на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля. Среди основных причин роста цен – разогрев экономики, повышение зарплат из-за роста дефицита рабочей силы, индексация социальных выплат. Во втором полугодии росту цен будет способствовать повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля», – добавил собеседник.