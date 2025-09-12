Финансист Бархота объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку только до 17%

Центробанк предпочел постепенный вариант уменьшения ключевой ставки с целью не провоцировать излишнее давление со стороны Госдумы и промышленного сектора, а также для максимального контроля инфляции. Об этом эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал в интервью «Абзацу».

12 сентября ЦБ решил понизить ключевую ставку на 1%. Тем не менее, это уже третье снижение подряд. Согласно мнению эксперта, прогнозируемая многими ставка в 14% может быть достигнута двумя вариантами действий. Первый – интенсивно снижая ставку на 2% осенью, а второй – понижать ее медленно, без потрясений и таким способом постепенно дойти до 14%. Центробанк выбрал именно второй способ.

«Это позволяет дойти до 14%, избежав сильного давления на Центральный банк», – пояснил эксперт.

В пользу мягкого снижения ставки существует и второе обоснование. По словам экономиста, подлинная подоплека связана с уже достигнутым уровнем плановой девальвации в этом месяце, а потому снижать ставку рывками уже нет необходимости.