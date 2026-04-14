Аналитик Кнутов: Россия может понести ущерб при эскалации между Турцией и Израилем

Возможное обострение отношений между Турцией и Израилем может негативно сказаться на России из-за тесного экономического сотрудничества с Анкарой. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, речь идет о рисках для ключевых сфер взаимодействия – от энергетики до торговли и туризма.

Эксперт отметил, что Турция в течение многих лет стремится закрепить за собой роль лидера мусульманского мира и может усиливать давление на фоне региональной нестабильности. В этом контексте он обратил внимание на ситуацию вокруг Израиля и Ирана, которая влияет на баланс сил на Ближнем Востоке. При этом, по его оценке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли пойдет на реальные военные действия.

«Если конфликт [между Турцией и Израилем] все же начнется, многие наши договоренности с Анкарой рухнут. У нас есть соглашения о сотрудничестве, мы поставляем им газ, строим атомную электростанцию. Есть и другие контракты, очень важные, в области сельского хозяйства. Поэтому мы крайне не заинтересованы в том, чтобы на Востоке вспыхнул еще один конфликт между Израилем и турками», – уточнил Кнутов в беседе с «Абзацем».

Отдельно Юрий Кнутов добавил, что Анкара может сдерживаться из-за риска ухудшения отношений с США, поскольку открытая конфронтация с Израилем способна привести к жесткой реакции со стороны Вашингтона.