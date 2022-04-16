Аналитик из РТ рассказал, куда вложить деньги и как снизить потери в условиях санкций

Как сохранить доходы и минимизировать потери, куда вложить деньги и стоит ли торопиться с покупкой доллара? На эти вопросы в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан 24» ответил финансовый аналитик Ян Арт.

По мнению эксперта, сейчас не стоит ждать подсказок, которые помогут вообще избежать потерь и нарастить доходы. Такой подход бесполезен и даже инфантилен.

«Сейчас к своим доходам нужно относиться с подходом: „пусть все горит в мировом пожаре, а я же не могу проиграть“. <...> Сидеть в позе ожидания того, что кто-то подскажет, как не потерять ничего, — это пошлость и инфантилизм. Вопрос в способе приуменьшения влияния на свои личные капиталы. Ничего не потерять и даже приумножить — сейчас это заведомо ложная позиция», — подчеркнул гость канала.

По его словам, не стоит торопиться с покупкой долларов, как и переводом рублевых счетов в валюту. Больше вниманию стоит уделить рублю, так как это поддержит рублевую ликвидность, а даст больший шанс на сохранение средств.

«Не потому, что мы патриоты, а потому, что в случае чего, откуда банки возьмут рублевую ликвидность, — очевидно, а вот долларовую — нет. Если ситуация будет серьезнее, то деньги все равно сгорят, а так хотя бы через апелляцию можно будет сохранить», — заметил Ян Арт.

Специалист привел в пример людей, который после роста курса валют покупали доллары за 150 рублей, а затем, усугубив ошибку, начали продавать их в два раза дешевле.

По его мнению, гражданам не стоит торопиться и с ипотекой. В отрасли наблюдается серьезный стопор, когда 40% проектов подверглись заморозке.

«Надеюсь, хотя бы часть из них после 15 мая „отморозится“. Однако 40% — это гигантское число, я бы не считал строительную отрасль привлекательной для инвестиций. До 15 мая я бы вообще никаких решений не принимал», — заметил он.

Также Ян Арт затронул вопрос ключевой ставки. Он отметил, что первоначальная искусственность курса сейчас сменилась убиранием «костылей», когда ЦБ снял комиссию на обмен на доллары, а также ограничения на наличные. Это позволит проверить рубль на прочность.

«Если бы доллар замер сейчас на отметке в 85-95 рублей, то это в сложившейся ситуации был бы неплохой результат. Я бы посоветовал сохранять диверсификацию по валютам, если она уже есть», — считает эксперт.

В заключение он порекомендовал населению перевести часть средств в наличные.