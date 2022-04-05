Аналитик Евстифеев: в валютах западных стран стоит хранить не более 50%

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев рассказал РИА Новости о том, как сформировать оптимальный состав валютного портфеля личных сбережений.

«Оптимальным будет являться такое соотношение: 25% на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50% на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25% на новые альтернативы, например, юань, гонконгский доллар и так далее, это диверсифицирует геополитический риск», — считает аналитик.

Владимир Евстифеев пояснил, что выбор валюты для хранения накоплений значительно сузился: доллары, евро, франки и фунты фактически перестали быть доступными в наличном виде. «Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми», — добавил он.

Сейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт. При этом, как и любая валюта, юань не лишен своих индивидуальных рисков: он не является свободно плавающей валютой, а Народный банк Китая проводит политику контроля за движением капитала. Это означает, что обменные курсы юаня могут меняться под воздействием не рыночных факторов, а политических или экономических.