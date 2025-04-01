Аналитик Дудченко: В конце года доллар может составить 105 рублей

Основным фактором, который будет влиять на курс рубля в апреле, остается геополитическая обстановка. Достижение конкретных договоренностей между Россией и США может привести к укреплению рубля, что снизит курс доллара до 70–75 рублей. Однако в случае негативного развития событий американская валюта может подняться до 100 рублей. Дополнительное давление на рубль в конце апреля может оказать увеличение спроса на иностранную валюту со стороны туристов перед майскими праздниками. Об этом сообщает «Эксперт», приводя слова Николая Дудченко, аналитика ФГ «Финам».

Николай Дудченко отмечает, что переговорный процесс между Россией и США развивается постепенно. Со стороны Вашингтона урегулирование предполагает последовательное выполнение ряда шагов: прекращение огня в воздухе, затем на море (возобновление зерновой сделки), контроль за линией боевого соприкосновения с механизмами верификации, а затем обсуждение границ и установление долгосрочного мира.

Согласно опубликованному в феврале 2025 года обзору Банка России «О развитии банковского сектора», объем размещенных облигаций федерального займа за месяц составил 500 млрд рублей, что в пять раз больше январского показателя (100 млрд рублей). При этом 67% бумаг были приобретены банками, что указывает на высокий спрос на российскую валюту. В случае дальнейшего прогресса в переговорах по украинскому вопросу рубль получит дополнительную поддержку.

Помимо этого, рубль укрепляется за счет активных продаж валютной выручки экспортерами, а также высокой ключевой ставки. Дополнительным фактором роста курса остается положительное сальдо торгового баланса, которое в феврале составило 11,4 млрд долларов. Примечательно, что этот показатель растет даже на фоне снижения цен на энергоносители, что объясняется значительным сокращением импорта – на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на текущую тенденцию укрепления, аналитики прогнозируют, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе российская валюта может ослабнуть. Однако в ближайшее время волатильность останется высокой. Согласно оценке ФГ «Финам», курс доллара к концу 2025 года может составить 105 рублей, хотя этот прогноз будет корректироваться в зависимости от изменений на внешнеполитической арене. На апрель ожидаются колебания курса в диапазоне 82-88 рублей за доллар.