Аналитик Додонов рассказал, на какой срок сейчас выгоднее открывать вклад

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рекомендовал россиянам в текущих условиях распределять средства между краткосрочными и долгосрочными вкладами. Об этом он сообщил «Татар-информу».

«В нынешних условиях часть средств стоит положить на относительно краткосрочные депозиты – до шести месяцев. Это позволит получить более высокую доходность и сохранить достаточную гибкость в распоряжении своими средствами. А другую часть можно разместить на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать всё еще достаточно высокую долгосрочную доходность», – пояснил Додонов.

Он также прокомментировал предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 13 февраля. Сейчас ключевая ставка в России установлена на уровне 16%.

«Я ожидаю, что Банк России на предстоящем заседании не станет менять ключевую ставку, чтобы убедиться, что январский скачок инфляции в стране – временное явление. В связи с этим я ожидаю, что кредитные и депозитные ставки, которые уже отыграли снижение ключевой ставки в декабре, стабилизируются на определенный период», – отметил Додонов в разговоре с агентством.

Специалист добавил, что дальнейшая динамика ставок будет зависеть от сигнала Центробанка и риторики пресс-релиза по итогам заседания.