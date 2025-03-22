Аналитик Брушевский: любое мирное соглашение для Украины означает территориальные потери

Военный аналитик Михал Брушевский заявил, что для Украины любое мирное соглашение будет невыгодным, поскольку приведет к потере территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Брушевского, даже в случае быстрого заключения перемирия оно, скорее всего, будет предполагать уступки России. В результате Киеву придется смириться с территориальными потерями, независимо от условий сделки.

«Разница лишь в том, будут ли уступки оформлены на политическом или военном уровне», – подчеркнул аналитик.