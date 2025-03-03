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Общество 3 марта 2025 16:42

АН РТ запустила конкурс на лучшее освещение научно-технологического развития

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АН РТ запустила конкурс на лучшее освещение научно-технологического развития
Фото: пресс-служба АН РТ

Академия наук Татарстана организовала конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития в республике. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.

На этот раз для участников конкурса предусмотрены три номинации:

– «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан»;
– «Ученые – участники Великой Отечественной войны»;
– «Творчество Габдуллы Тукая».

В каждой из них можно заявить теле- и радиосюжеты, материалы в интернете и печати. Заявки будут приниматься до 16 ноября 2025 года включительно.

#ан рт #медиаконкурс
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