АН РТ запустила конкурс на лучшее освещение научно-технологического развития
Академия наук Татарстана организовала конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития в республике. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.
На этот раз для участников конкурса предусмотрены три номинации:
– «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан»;
– «Ученые – участники Великой Отечественной войны»;
– «Творчество Габдуллы Тукая».
В каждой из них можно заявить теле- и радиосюжеты, материалы в интернете и печати. Заявки будут приниматься до 16 ноября 2025 года включительно.