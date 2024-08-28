Амурский тигр, дракон и Гагарин: ГСИ представила парад арт-объектов из мусора

Выставка арт-объектов из вторсырья с названием «Зеленый квадрат» открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана. Посетителей встречают два арт-объекта: задумчивый слон из обувных подошв и днищ пластиковых бутылок, выкрашенных золотистой аэрозольной краской, и созданный из мусора коралловый риф – символ загрязнения мирового океана.

16 работ молодых художников, участников и финалистов экологического конкурса фестиваля «Таврида.АРТ», до 8 сентября можно будет увидеть в Галерее. Из металлических крышечек от бутылок, дисков, стеклянных банок, хозяйственных авосек, гирлянд и прочих ставших ненужными людям предметов созданы портрет Гагарина, бронзовый дракон, карп, напоминающий рыбу-кита, краб, приспособивший под свой новый дом старое железное ведро…

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Один из самых занимательных арт-объектов – оптическая головоломка «Амурский тигр». На первый взгляд это нагромождение цветастого хлама – пластиковых крышек, игрушек, бутылок, кухонных воронок. Но если смотреть и снимать гаджетом эту работу через специальную установленную перед арт-объектом рамку, видишь краснокнижного обитателя Дальнего Востока – амурского тигра.

«Когда нам пришло предложение о проведении этой выставки, у нас было двоякое ощущение. Да, это современное искусство, но это арт-объекты из мусора. А когда мы принимали эти экспонаты, были ошарашены их художественным воплощением. Этим невероятным драконом, приехавшим к нам в Год дракона, или тем потрясающим карпом. Я вспомнила, что выросла на Каме, и мы в детстве всегда собирали какие-то интересные скульптуры из песка, камня, ракушек... Дети видят в том, что является мусором для взрослых, предметы для реализации своего творческого замысла. Глядя на экспонаты этой выставки, конечно, остро ощущаешь, что мы должны оставить после себя чистую культуру, чистую Вселенную», – сказала заведующая Галереей современного искусства Алия Якупова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

К слову, инициировал сооружение арт-объектов из мусора и проведение выставки из них Российский экологический оператор, созданный по Указу Президента России в январе 2019 года. Помимо экспонатов выставка представляет планшеты с информацией-напоминанием, за какое время разлагается тот или иной материал в почве.

Из 32 работ, составивших выставку «Зеленый квадрат», в Казани смогли представить только половину ­– все вместе экспонаты занимают 18,2 квадратных метра и весят буквально тонну. В полном составе до Казани выставку увидели участники фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, потом жители и гости Мелитополя. После столицы Татарстана проект отправится в Нижний Новгород, на Российский экологический форум в Подмосковье, биеннале «Придумано и сделано в России» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве и в Тулу.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Для художника одна из важнейших целей – создать диалог со зрителем. У нас была цель создать диалог с людьми из разных стран, поскольку эта выставка создавалась для Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Большую часть этих объектов ребята создали из предметов, найденных на берегу Черного моря – мусора, который к берегу принес прибой. Экологический вектор или вектор искусства коснется каждого. Один из экспонатов “Большая вода”– голова в синем полиэтиленовом пакете. Нет, этот пакет не будет снят – это уже готовый арт-объект, который напоминает нам о том, что мы на планете задыхаемся от мусора, который нас окружает», – подчеркнула на вернисаже руководитель Арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова.