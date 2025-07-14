«Амур» хочет подписать Лихачева из «Локомотива»

Фото: hclokomotiv.ru

«Амур» заинтересован в трансфере нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Тигры» хотят взять Лихачева в аренду, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Ярослав выступал за «Локомотив», а затем за «Куньлунь» на правах аренды. Он отыграл 50 матчей в общей сумме в сезоне 2024/25, где забросил 10 шайб и отдал пять передач.

«Амур» финишировал на 11-м месте в таблице КХЛ сезона 2024/25. «Локомотив» же стал обладателем Кубка Гагарина, в решающей стадии обыграв «Трактор» (4-1).