news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 12:27

«Амур» хочет подписать Лихачева из «Локомотива»

Читайте нас в
Телеграм
«Амур» хочет подписать Лихачева из «Локомотива»
Фото: hclokomotiv.ru

«Амур» заинтересован в трансфере нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Тигры» хотят взять Лихачева в аренду, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Ярослав выступал за «Локомотив», а затем за «Куньлунь» на правах аренды. Он отыграл 50 матчей в общей сумме в сезоне 2024/25, где забросил 10 шайб и отдал пять передач.

«Амур» финишировал на 11-м месте в таблице КХЛ сезона 2024/25. «Локомотив» же стал обладателем Кубка Гагарина, в решающей стадии обыграв «Трактор» (4-1).

#ХК Амур #хк локомотив #спорт #хоккей #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025