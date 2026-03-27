«Амур» продлил контракт с Олегом Ли на два сезона

Форвард «Амура» Олег Ли остается в хабаровском клубе до конца сезона-2027/28. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

35-летний хоккеист выступает в составе «Амура» с сезона-2024/25. На его счету 26 шайб и 32 результативные передачи в 130 матчах за дальневосточников.

Также в КХЛ Ли выступал за «Атлант», «Адмирал», СКА, «Сибирь», «Автомобилист» и «Торпедо». За это время он провел 606 матчей и заработал 213 (90+123) очков.

В текущем чемпионате Олег Ли забил 15 шайб и отдал 19 ассистентских передач. «Амур» завершил регулярный сезон на 9-й строчке и не прошел в плей-офф.