«Амур» обыграл «Нефтехимик» и прервал победную серию гостей нижнекамцев

Фото: hcnh.ru

В Хабаровске на «Платинум-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027, в котором «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева льда.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Амура» Кирилл Пилипенко на 44-й минуте. Ассистировали ему Виталий Абрамов и Рауль Акмальдинов. Вратарь хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска по своим воротам, оформив второй шатаут в сезоне и 18-й в карьере.

«Нефтехимик» прервал свою победную серию из трёх матчей, в которых нижнекамцы забросили 18 шайб.

После этой игры «Амур» набрал 9 очков в 9 матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 15 очками после 11 игр остаётся на второй строчке на Востоке.

В следующем матче «Амур» сыграет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге, а «Нефтехимик» примет казахстанский «Барыс». Обе встречи пройдут 2 октября.