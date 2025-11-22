«Амур» обыграл «Локомотив» (6:4) в Ярославле

Хабаровский «Амур» одержал вторую гостевую победу к ряду со счетом 6:4 над «Локомотивом» в Ярославле.

Шайбы в этом матче принадлежат у «Амура»: Евгению Свечникову (дважды), Ярославу Дыбленко, Ярославу Лихачеву, Алексу Броадхерсту и Кириллу Петькову. У «Локомотива» забивали: Максим Березкин, Александр Радулов, Алексей Береглазов и Егор Сурин.

Накануне в рамках выездной серии хабаровчане обыграли челябинский «Трактор» с аналогичным счетом (6:4). По итогам 28 игр «Амур» поднялся на 7 строчку с 28 очками в зоне «Восток».

Следующий матч хабаровская команда проведет на выезде против московского «Динамо» 24 ноября на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало в 19:30 мск.