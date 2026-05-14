«Амур» начал сбор средств для помощи экс-голкиперу команды Алексею Мурыгину

Хабаровский «Амур» объявил о сборе пожертвований в помощь бывшему вратарю команды Алексею Мурыгину.

«Друзья, все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Но сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — говорится в заявлении клуба.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен рак миндалины, который спортсмен победил и смог возобновить карьеру. Однако накануне стало известно, что врачи повторно диагностировали рак миндалины бывшему голкиперу хабаровского "Амура" и магнитогорского "Металлурга" Алексею Мурыгину.

Он выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь», завершив карьеру в 2023 году.