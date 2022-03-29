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Наука и образование
29 марта 2022  11:37
Эльза Кузнецова

«Аммоний» направит на создание инженерной школы в Менделеевске 32 млн рублей

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Градообразующее предприятие АО «Аммоний» направит на создание инженерной школы в Менделеевске 32 млн рублей. 

Планируется, что в следующем месяце компания станет стратегическим партнером КНИТУ-КХТИ в рамках проекта «Передовая инженерная школа». Уже в этом году в университет от «Аммония» будут направлены целевые абитуриенты, а на предприятии будет создана базовая кафедра КНИТУ с учебно-лабораторной инфраструктурой для прохождения практики, реализации программ дополнительного профессионального образования и проведения исследований. 

Еще одно направление сотрудничества — промышленный туризм с учетом истории и современной жизни Менделеевска, в реализации которого КНИТУ планирует играть большую роль. 

«Цель всех этих важных проектов — чтобы молодежь оставалась в Менделеевске и имела возможность получить самую высокую квалификацию и достойное образование», — подчеркнула в разговоре с «Татар-информом» директор по связям с инвесторами КНИТУ Любовь Овсиенко.

«Передовая инженерная школа» — новый проект Министерства науки и высшего образования России. Казанский вуз является сильным претендентом на создание инженерных школ в сфере химической технологии, здесь осуществляется подготовка 23% всех магистрантов России по данному направлению.

#менделеевский район #АО Аммоний #книту-кхти
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